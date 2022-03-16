為改善左營大路人行環境，台電16日拔除左營大路的電線桿。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁16日上午出席左營大路人行環境改善啟動儀式，對於台電近來陸續停電，國民黨昨天開記者會針對台電跟經濟部要求和解與賠償，且經濟部長王美花說岡山、燕巢的大停電是因為鄉下地方有很多小動物所引起，陳其邁說，台電要痛定思痛檢討電網的韌性，不要再「落漆」，盼加強管理。

對於台電近日一再停電，陳其邁說，高雄幅員非常遼闊，有2900平方公里，但這一次不管是0303或是15日燕巢停電，都凸顯電網的脆弱，尤其過去的一段時間，常常在一些行政區都偶有發生跳電或變電所維護問題，以及設備老舊，台電應該要痛定思痛檢討電網的韌性，希望加速解決南電北送的問題，在區域電網的部分也希望加強電網的韌性，維護使用的安全，不希望一而再、再而三地「落漆」，造成民眾的不便跟損失。

至於高雄囤房稅七月開始要上線，將作為一個青年租金的補助？陳其邁表示，預估按照市府的版本，大概有3億的收入能夠全數做為青年的租金補貼，協助青年在租金上的負擔。他希望能夠盡速協助減輕青年在租金的負擔，在3月4日送到議會，排入這個會期的議案，拜託議會能夠優先審查囤房稅相關的法案，來落實居住正義。

左營大路的人行環境改善部分，陳其邁表示，感謝在地議員們的付出與努力，左營大路的人行道從1988年至今都沒有整理過，這是因為牽涉到台電的電線地下化工程，他上任以後把這列為最重要的施政目標來改善左營大路，除了路面和人行道的改善，在這段時間台電也加緊施工把電線地下化，電線地下化完成之後，市府向中央爭取了1億3千萬的預算來施作。

初期在南段是從圓環到埤仔頭路，第二階段才要延長至台17線，陳其邁希望能加速完成整個左營大路的改善工程，這是左營最重要的一條路，有很多知名網紅景點、小吃，有人還為了吃小吃坐高鐵特別南下，也充滿很多左營舊部落民眾的共同記憶。