據美媒《華爾街日報》15日報導，知情人士披露，沙烏地阿拉伯正在與大陸政府展開積極談判，將其向大陸出售的部分石油以人民幣計價。

該報導指出，沙烏地阿拉伯此舉，「將削弱美元在全球石油市場的主導地位」，並標誌沙烏地阿拉伯這個全球第一大原油出口國再次向亞洲靠攏。

知情人士說，沙烏地阿拉伯與大陸就人民幣計價的石油合同進行的談判已經斷斷續續地進行了6年，但2022年加快了談判步伐，因為沙烏地阿拉伯對美國幾十年來為保衛沙烏地阿拉伯所作的安全承諾愈來愈不滿意。

報導稱，沙烏地阿拉伯對美國不支持該國干預葉門內戰，以及對拜登（Joe Biden）政府試圖重返伊朗核協議感到憤怒。沙烏地阿拉伯還曾表示，他們對美國於2021年突然從阿富汗撤軍感到震驚。

此外，《華爾街日報》稱，大陸採購了沙特25％以上的石油出口，如果這些石油交易以人民幣計價，將大大提升人民幣的地位。

據了解，沙烏地阿拉伯在考慮將人民幣計價的期貨合約，即所謂的「石油元」（petroyuan），納入沙特阿拉伯石油公司（Aramco）的計價模式。

此前，《華爾街日報》14日報導稱，沙烏地阿拉伯已邀請大陸國家主席習近平在4月初開始的齋月結束之後訪問沙烏地阿拉伯首都利雅德，如果習近平接受邀請，這可能將成為自新冠疫情爆發以來，習近平的首次出國訪問。