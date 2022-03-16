搶救低迷生育率，北市加碼生育獎勵金！北市民政局表示，台北市生育獎勵金發放辦法已修正通過並發布施行，第二胎加碼5000元，發放2萬5000元，第三胎也再加碼5000元，發放3萬元，今年3月17日(含)以後出生的新生兒都可以適用，預期將有近萬名新生兒母親受惠。

台北市生育獎勵金發放辦法於去年9月，創全國各地方政府先例，以共同生活圈為出發點，將北北基3市的設籍期間都共同納入計算，只要北北基連續設籍期間滿10個月以上，就能請領生育獎勵金。今年發放辦法的修正，原有的設籍滿10個月以上及北北基設籍期間合併計算之規定未改變，不會影響市民既有的結婚生育規畫。

民政局表示，除生育獎勵金加碼外，北市推出結婚抽千萬活動，「2022台北千萬要結婚 結婚送千萬」抽獎活動(活動網址：https：／／marryme.taipei／ )，總獎金高達1000萬元，共計將抽出150名幸運新人，越早結婚登記，就有越多中獎機會，月月抽、季季抽、年度加碼抽，最多可以有6次抽獎機會，歡迎民眾到北市戶政事務所登記結婚，參加抽獎。

民政局補充，台北市助您好孕3.0及中央少子女化對策新制共同減輕育兒負擔，今年8月起，育兒津貼將從3500元／月，提高到5000元／月，第2胎6000元、第3胎以上7000元；托育補助從7000元／月~9000元／月，提高到8500元／月~10500元／月；公共與準公共的幼兒園每月收費，也會全面降至3000元以下，預期可以大幅減輕育兒負擔。

民政局強調，北市也持續投入大量資源興建社區公共托育家園及非營利幼兒園，截至去年底北市已設置55處社區公共托育家園，布建數量及密度為全國之冠，預計今年將再增設3處。台北市非營利幼兒園及職場互助教保服務中心截至111學年度為54園，亦為全國之冠、六都第一，將朝向幼兒園公共化比例7成之目標邁進。