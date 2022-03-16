高雄48歲黃姓男子與40歲林姓妻子分別經營興中華、興聯發貿易公司，從事食品、中藥、香料加工品販售工作，卻非法將過期2至4年的產品販賣給數十家下游業者，不法獲利154萬餘元，遭檢警查獲後，黃男、林女坦承犯行，並配合銷毀逾期品，檢方予以緩起訴處分，但黃男、林女需繳320萬元處分金。

檢方指出，黃男及林女開設的貿易公司均位於高雄三民區，2間公司主要以食品、中藥、香料加工品販售為業，並分別以2萬6000元至2萬9000元聘請許男、李男擔任公司行政助理，負責繕打進出貨單及印製新標籤日期等工作。

但疑似公司庫存無法如期銷售完畢，竟於2017年至2021年期間合謀將過期的金棗八仙菓、純菜油火鍋底料十三香、花椒油、來一坨火鍋底料、紅薯粉絲等6項食品，竄改製造日期及有效日期，並陸續出售給數十間不知情的下游廠商。

檢警獲報後，會同食藥署及衛生局等單位到黃男及林女開設的公司搜索，當場查扣共2萬3575公斤的過期原料，初估4年下來，透過販賣過期商品共不法獲利154萬餘元，警方立即將黃男、林女及旗下2名行政助理逮捕歸案。

檢警偵訊時，黃男、林女等4人均坦承犯行，並配合衛生單位將已出售的過期食品原料回收，連同庫存過期商品一同銷毀，檢方考量4人犯後態度良好，且除黃男有酒駕前科外，其餘3人無前科，僅因一時失慮觸法，因此處分緩起訴2年，但黃男等4人須向公庫支付5萬至200萬元不等緩起訴處分金。