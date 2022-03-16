日前波蘭記者在推特抱怨高雄交通問題，讓高雄市長陳其邁震怒，高雄警方於是在一天內開出超過427件違規，但近日有高雄騎士在網路上抱怨被逼車，警方卻稱「無法證明汽車有惡意」，還被要求刪文，讓網友全都狂酸「不是波蘭人，就給我閉嘴吞下去！」

台灣機車路權促進會日前在臉書表示，有騎士秀出行車紀錄畫面，投訴自己在高雄站西路快車道被逼車，且汽車駕駛還一路跟車追到警察局！台灣機車路權促進會透露，騎士報案後欲提起刑事訴訟，結果卻遭警察勸退，他事後因此在臉書社團抱怨，結果卻接到警方來電要求刪文，讓台灣機車路權促進會直言「我們也不是第一天知道有警察時時刻刻盯著我們的社團看，但這麼明白地要求刪文還是頭一遭聽到」。

台灣機車路權促進會指出，最近交通部打算修法提高逼車罰鍰上限到三萬六，但他們想知道的是「關鍵的逼車認定什麼時候要處理？」台灣機車路權促進會說，法規明明可以容下各式各樣的逼車樣態，但部分警察卻畫地自限，要求舉報的人證明逼車的一方「有惡意」，說「有惡意的案件應該是刑事案件的等級，而不是交通違規的門檻」。

PTT網友看完被逼車的影片後紛紛大罵「逼成這樣有影片佐證還無法處理，台灣老百姓真的可憐」、「這麼屌，逼成這樣不算逼車」，也有人問「如果高雄警察最後還是決定這不是逼車，那以後對警察做一樣的事情應該也沒事對吧？」

除此之外，還有許多網友狂酸「不是波蘭記者發文，邁邁不會震怒」、「有政府，好安心」、「有事去找波蘭記者申訴，找政府有什麼用」、「你不是波蘭人，請你刪文」、「不是波蘭人，就給我閉嘴吞下去」。