長榮(2603)去年年終獎金40個月，引爆市場討論，公司昨天召開董事會，通過財報等議案外，對於員工酬勞部分，昨天正式拍板定案，110年度將發出13.03億元員工酬勞，以2020年員工人數2017人計算，一個人平均可以再拿到10個月年「中」獎金，羨煞所有傳產業。

長榮董事會昨天一口氣通過多項議案，市場聚焦在財報、股利及現金減資，財報沒有意外創下新高，去年盈餘分配案，將配發每股現金股利18元，同時，也將進行現金減資，再退給股東6元，減資後實收資本額將調整至211.64億元，減資後股本比萬海還要小。

另外，公司也通過員工酬勞，長榮在109年度員工酬勞1.31億元，當年度獲利逾半個資本額，平均一個人多領一個月，也在去年7月發放。而去年每股盈餘高達45.57元，創史上最高，董事會昨天通過比去年加發10倍員工酬勞，高達13.03億元，以2020年員工人數2017人計算，平均一個人拿到將近65萬元，以月薪6萬5000元估計，相當一名員工約平均再拿10個月年「中」獎金。

昨天法說會，公司經營階層樂觀看待今年海運景氣，前2月營收已經突破千億元，來到1121.46億元，年增93.1％，第一季營收假使與去年第三季及第四季相當，獲利將相當驚人，不只公司大賺錢，長榮員工應該會跟總經理一樣，作夢都會笑，兩年拿100個月獎金指日可待。