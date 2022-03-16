要懂得區分桃花的好壞，有些人可能嘴上說著喜歡你，卻做出讓你傷心的事，如果錯把爛桃花當成正緣桃花去對待的話，在一起後會很慘。運勢命理網站「靈匣網」分享，金牛座、天蠍座、雙魚座的人2022年桃花雖然很旺，但可能都是爛桃花。

金牛座

金牛座性格比較安靜，許多人會覺得跟他們個性很單純，再加上金牛座不太會去干涉對方太多的事情，哪怕對方在外面玩瘋了，金牛座也只是會簡單地問一問，並不會各種糾纏不休。因此他們很常遇到爛桃花，特別在2022年，金牛座的桃花運雖然很旺盛，但如果對方並非真心實意地要跟你結婚，那麼就不要在那樣的人身上浪費時間了，因為那就是絕對的爛桃花。

天蠍座

天蠍座真的是相當大方的人，尤其是在很喜歡一個人的時候，他們就會很願意在對方身上花錢。哪怕兩個人並沒有到談婚論嫁的程度，他們也會心甘情願地去花這一筆錢的。在天蠍座看來，錢並不是什麼大事，兩個人只要有真感情，那麼就抵得過一切。所以有人會沖著天蠍座如此天真的想法，來欺騙他們的感情。2022年天蠍座的桃花很旺，但要好好辨別對方是不是爛桃花。

雙魚座

雙魚座是比較戀愛腦的那種人，只要有人對他們好，那麼雙魚座就會死心塌地，願意為了對方付出一切，只要對方稍微對他們溫柔一些，每天甜言蜜語多一些，雙魚座就馬上淪陷了。只是雙魚座若遇到的是爛桃花，那麼就完蛋了。因為到時候他們付出的這一切非但得不到任何的回應，還很有可能會傷痕累累。所以在桃花很旺的2022年，雙魚座要懂得區分正桃花跟爛桃花。