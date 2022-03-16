全球疫情略回升，大陸不少地區都採取封城，新北市長侯友宜今上午疫情會議指出，雖各國逐漸採取寬鬆政策，但是世界衛生組織尚未宣布病毒流感化，在疫苗接種保護力逐漸減弱，而接種率上不來，寬鬆政策必須要兼顧醫療量能，做好萬全準備。

侯友宜說，香港沒有接種疫苗者死亡率很高，英國的母體數量大，死亡率和流感死亡率趨近，不論疫情統計方式是否準確，新北市要持續提高疫苗涵蓋率。

侯友宜說，對於慢慢採取寬鬆政策，但疫苗接種保護力逐漸減弱，接種率上不來，未來在整個寬鬆過程七、五、三哪個時間點做好萬全準備與評估。