大陸國台辦16日舉行記者會，被問及今年大陸對台招生報名與如何協助在陸的大學應屆畢業台生的就業創業？大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，為積極做好今年台灣學生就業實習工作，2021年下半年以來，全國工商聯和民建中央籌集近1500個工作職位，資訊已在中華職業教育社官網和官方微信公眾號發佈，主要分佈在北京、天津、上海、江蘇、山東、廣東、福建等中東部地區，部分在陝西、四川等西部地區，歡迎大陸應屆畢業台生與台灣的大學畢業生參加應聘。

至於今年對台招生的情形部分，朱鳳蓮說明，目前大陸各相關大學與碩士研究生對台招生的報名工作已經結束。具體報名情況，過段時間可以向教育主管部門了解。

而大陸今年就業挑戰實際仍不小，根據今年大陸政府工作報告內容，今年訂出新增1100萬人就業目標。大陸國務院總理李克強更在「兩會」結束後的中外記者會上說明，實際上今年需要就業的城鎮新增勞動力多達約1600萬人、是歷年最高。其中包含大學畢業生1076萬也是歷年最高。