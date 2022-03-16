大陸疫情嚴峻，國內芝麻油大廠富味鄉（1260）16日公告旗下上海富味鄉公司，配合當地政府防疫工作，3月16、17日將停工兩天，進行人員核酸檢測。富味鄉強調這是配合當地政府整體性的防疫措施，並非工廠有人染疫，由於停工期不長，評估對公司財務、業務不致造成影響。

大陸疫情拉警報，除了廣東深圳、東莞，以及吉林省等重災區，已經宣布封城，許多工廠陸續防疫停工，疫情也擴散到上海等華東地區。

富味鄉昨天公告，旗下上海富味鄉公司，配合當地政府防疫工作，3月16、17日將停工兩天，進行人員核酸檢測。富味鄉主管表示，因為收到當地政府緊急通知，要求封閉管理，此為當地政府整體性的管制措施，並非工廠有人染疫。

由於停工期只有2天，公司有庫存可以因應；且農曆春節前是麻油出貨的大旺季，旺季剛好已經過去，評估此次停工對於公司財務、業務不致造成影響。

富味鄉為芝麻油一條龍經營的公司，本身從非洲原料產地採購芝麻，配合公司在台灣、上海、廣西防城港設有三個生產基地，彼此可以調度支援。

富味鄉去年營收47.42億元，年增26.7％；上半年稅後純益7,681萬元，更比前年同期足足成長8倍，換算每股純益0.75元。而今年，富味鄉前二月營收9.17億元，年增率也高達28.9％。

富味鄉營運大成長，一方面比起前年大陸疫情爆發，營運基期偏低，去年大陸疫情算是相對趨緩，需求有回升；二方面，面對這波食品通膨，不只黃小玉，富味鄉的主要上游原料芝麻價格也是漲很大，光是去年底大概就漲了兩成，公司產品價格有略微調漲，同樣推升營收走揚。

富味鄉主力產品為芝麻油，主要用來調味，比起大豆油、棕櫚油等，用量沒有那麼大，消費者對於價格敏感度也沒有那麼高，公司產品調價所受到的阻力相對較小，有利成本可以獲得轉嫁。