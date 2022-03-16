眾所矚目的桃園中壢「地王」-泰豐輪胎中壢廠資產，昨（15）日泰豐董事會決議，以底價95億元委託戴德梁行公開標售；台灣房屋文化長春直營店店長江政翰表示，全區非常適合以大型造鎮方式來開發住宅社區，依目前週邊行情，未來每坪單價應該至少35萬元起跳。

全台房市「熱點」之一的桃園中壢，泰豐中壢廠土地將以中壢「地王」之姿，進行公開標售。昨天戴德梁行與泰豐輪胎正式簽約，據悉已有不少建商詢問。

根據戴德梁行的泰豐輪胎中壢廠土地「地王級住宅區土地」物業說明書顯示，該住宅區土地面積約2萬6,994.19坪，位於中壢核心位置，擁有絕佳交通機能，包括國道、台鐵、機場捷運等，連結北台灣交通網路，台一線沿線大至開發案也陸續到位。

戴德梁行調查，該土地附近有不少重大開發案，陸續進行，包括機捷A20站區段徵收工程預計2021年12月完成公設施作，中原營區區段徵收工程預計2022年下半年竣工，內壢北營區整體開發案，正進行細部計畫擬定中，另外內壢新站及嘉和麵粉廠開發案也進行規劃研擬中，遠東紡織開發案則規劃大遠百、亞東醫院及國際會議中心等，此外還有貿開自辦重劃案、太電八德重劃區、台鐵鐵路地下化工程等都在進行。

戴德梁行表示，該基地光是住宅區土地就廣達2萬6,994.19坪，緊鄰1.3萬坪生態綠地、鄰近家樂福中原店，為稀有大面積住宅區土地，四大地塊可型塑高品質住宅環境，頗有未來桃園信義計畫區之姿。

由於採市地重劃方式開發，因此預計分回住宅區面積約1萬2,586.95坪，容積率為200％，建蔽率為50％。

附帶條件是，全案應於2022年9月24日之前，先行擬具市地重劃計畫書，經主管機關審核通過後始發布實施，屆期不得展延。如果逾期辦理，將個案變更回原本的工業區，如果未來變更為其他分區時，需額外負擔10％的回饋。

台灣房屋文化長春直營店店長江政翰表示，該廠址鄰近中壢交流道，也在未來台鐵地下化後的中原站附近，交通便利，由於整塊地面積達2.7萬坪，相當適合以造鎮的方式，來規劃大型社區，應該以兩房或三房為主力規劃產品，以周邊忠福商圈目前的預售行情來看，未來每坪單價應該至少都從35萬元以上起跳。