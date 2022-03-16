傳承木雕工藝，苗栗縣政府文化觀光局木雕博物館辦理「亞洲青年木雕藝術研習營」將自5月1日起接受報名，歡迎有志於學習木雕藝術的青年學子踴躍送件參與甄選。

文觀局指出，課程分「傳統木雕技藝薪傳營」、「當代具象木雕創作營」兩大組別，傳統木雕技藝薪傳營有傳統木雕班、鑿花進階班，傳統木雕班課程主題為「黃楊巧雕」、「神像」、「花鳥雕刻」等三大類別；鑿花進階班課程以廟宇傳統雕刻「龍柱」為主題。

當代具象木雕創作營，則有具象基礎班、寫實研修班。具象基礎班課程，主題不限，但須以具像造形為表現；寫實研修班課程，以實體或圖片為樣本，完成尺寸約10x10x20公分的原木雕刻作品。

文觀局指出，傳統木雕技藝薪傳營辦理時間為7月5日至29日，當代具象木雕創作營辦理時間為7月19日至8月12日。期許「亞洲青年木雕藝術研習營」培育新生代青年學子，延續木雕技藝傳承命脈。歡迎有興趣從事木雕創作者青年學子踴躍報名，研習營簡章可於木雕博物館服務台索取，或木雕博物館官網下載。