俄烏戰爭造成全球能源供需失衡，303大停電更是暴露我國能源政策缺乏配套，面對2050淨零碳排的全球共識，政府卻遲遲給不出我國淨零路徑，民眾黨立法院黨團今呼籲，政府應重新檢討能源政策，確保供電穩定，並儘快提出我國淨零路徑，讓產業、民眾預先準備。

針對政府能源政策，民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如、高虹安、張其祿今天舉行記者會，蔡壁如指出，執政黨能源政策只到2025年，經濟部日前釋出3種能源配比路徑，再生能源佔比從45％到高達80％，國發會原本預計去年12月底提出明確路徑，卻跳票改口今年3月提出，國發會應該儘快確定淨零路徑，讓產業、民眾預為因應、預作準備，不要再跳票。

蔡壁如質疑，經濟部現在的邏輯是「供電不足是因為經濟太好」，難道經濟部都沒有輔導節能義務、台商回台篩選機制？應進行電子業政策環評，全面盤點水、電、土地，課予廠商節能減碳及綠電義務，不是放任高耗能、高汙染產業照單全收。

邱臣遠指出，經濟部自2017年起綠電憑證業務，至今已發行超過106萬張，相當於10.6億度的綠電，成交張數也有91萬張。但根據國家再生能源憑證中心統計，99％的綠電憑證都被護國神山台積電買走，不要說中小企業買不到，其他大企業也不見得能買到，要求經濟部標準局要盡力協助有需求的中小企業，包括加強媒合及簡化流程，在淨零碳排的大趨勢下，不要讓有意實現綠能轉型的中小企業碰壁。

高虹安說，隨著台灣綠能逐漸提升，電網特性改變，需要搭配儲能、智慧電網，才能穩定供電，提升台灣全球競爭力。台電每年花費百億元投資電網，電網還是一樣脆弱，台電應記取教訓，全面思考未來政策，而不是頭痛醫頭，腳痛醫腳，甚至是頭痛醫頭髮的表面工程。

受到俄烏戰爭爆發影響，德國加速推動綠色能源轉型，張其祿認為，台灣須以德國為鑑，面對世界「槍聲一響，油價萬兩」詭譎局勢，不能只以「存量足夠」來粉飾太平、輕視中長期存在之風險，以確保台灣能源順利轉型、產業發展穩定、民生安定。