香港第五波新冠肺炎疫情嚴峻，今（16日）上午8點多，亞博方艙醫院內接連有3名長者不適暈倒，救護人員將三名長者送往北大嶼山醫院搶救，但其中兩名老婦人送醫後宣告不治。

今早上8點多，亞博方艙醫院內，接連有3名確診長者不適昏迷，當中包括1名8旬老婦、1名9旬老婦及1名姓陳（72歲）老翁，3人均被送往北大嶼山醫院搶救，其中兩名老婦人情況嚴重，送醫時已無呼吸脈搏，其後均宣告不治，而老翁則仍住院治療中。

亞博館於2020年底被徵用作為方艙醫院使用，至去年3月香港疫情緩和下轉為「備用狀態」，但到第五波疫情爆發，香港醫管局宣布重啟亞博臨時社區治療設施，並增設社區治療設施，一度呼籲退休、於私營醫療體制工作及非全職的醫護加入醫管局自選兼職計劃。

香港醫管局現時負責亞博社區隔離設施運作，香港醫管局總行政經理何婉霞先前表示，安排較嚴重病人入住亞博。