台中市長盧秀燕強調，3月3日大停電後，中火負擔支援責任、滿載發電，讓台中人用肺救援。(林欣儀攝)

中部地區近幾日空氣品質不佳，今天更是灰濛濛，引發台中市議員施志昌等人不滿，痛批市長盧秀燕3年前競選政見跳票，呼籲市府儘快同意中火興建燃氣機組。盧秀燕則說，今年1、2月台中市空品改善創全國最好，但3月3日大停電後，中火為支援全國用電，近日都是火力全開。

台中市議會今天進行市府對台中火力發電廠各項作為專案報告，施志昌說，報告內容提到303大停電後，中火運轉率達92％，且根據各圖表宇數據，若中火增設燃氣機組並上路後，中火的汙染排放量可減少近一半，他質問環保局長造成空汙原因為何？要求市府應儘速讓中火興建燃氣電廠。

環保局長陳宏益指出，天氣是無法改變的，只能要求最大汙染源降載，但台電代理董事長日前在立法院指全台電力備載容量24％，卻還讓台中火力發電廠滿載發電，「他（台電）到底算不算人？！」都發局長黃文彬則說，台電已向都發局提出開工備查，但資料不完備退回。

市議員林德宇則抨擊，中火發電量逐年下降，現在也沒有火力全開；市府用錯誤的數據去延誤台中電廠燃氣機組上線時間，且經濟部已發給台電特照，結果台中市府還說中火違法擴建。

國民黨市議員劉士州則說，303停電後，全台各地近日又陸續傳出停電災情，質疑台電是否為了滿足政府錯誤的能源政策，讓中火燒好、燒滿。市議員羅廷瑋則說，台中市1、2月空品是歷年同期最好，難道不是新空氣？中火跳過市府向經濟部取得特照，不但製造空汙、水汙染，還常發生工安意外，根本是怪獸。

盧秀燕強調，輸電是全國統一管理，中火3月3日後一直救援全台電力，今天也是火力全開，且中火今天的預估尖峰備轉容量率不到10％；中火長期以來是全國最大電廠，現在又無法降載，燒煤燒得比別人多、供電量比別人差，空氣就比別人差，台中市民在用肺救援。