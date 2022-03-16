因正值深夜警方巡邏發現有異，急忙迴轉前往關心。（警方提供）

21歲的楊姓女大生，今天凌晨1時許，從神岡區朋友家欲騎車回北區住處，途中覺得身體不適，將機車停靠路旁休息；因正值深夜警方巡邏發現有異，急忙迴轉前往關心。警方指出，楊女說自己因腸胃方面的問題，堅持不肯就醫，經過警方關心及勸說，楊女方通知友人前來協助。

「人間處處有溫情！」大雅警分局潭北派出所警員康光宇、林宜芳，今天凌晨1時許執行巡邏勤務時，行經神岡區崇德路5段時，突見路旁汽車停車格有一輛機車，1名女子蹲坐在機車踏板上，因該處燈光昏暗、人煙稀少，員警見狀隨即於下個路口迴轉，回過頭主動上前關心詢問。

警方指出，經了解，楊女說自己因腸胃方面的問題，已經很習慣這樣的情況，堅持不需就醫，經過警方的關心及勸說，才終於願意撥打電話給友人，10分鐘後友人洪先生到場，稱自己剛才發現楊女手機定位一直沒有移動，擔心之時正好接到楊女電話，連忙開車趕抵現場。

員警將楊女交由友人開車載返家休息，並提醒若狀況遲未好轉，應儘速就醫。洪男表示，非常感激警方主動關心協助，他會注意楊女的後續身體狀況。

潭北派出所長莊昆穎表示，該地點雖位於神岡區，卻是大雅與豐原分局社口所的交界，當時凌晨1點多，附近店家都已打烊，路過的車輛稀少；員警落實巡邏勤務的同時，能主動伸出援手協助身體不適的民眾，發揮警察為民服務精神，實在是值得嘉許。