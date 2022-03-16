今日烏克蘭、明日台灣？ 國台辦批蔡政府：狂妄鼓吹戰爭

俄羅斯攻打烏克蘭軍事行動仍在持續，俄烏戰爭今天（16日）也成為大陸國台辦例行記者會中兩岸媒體的提問焦點。大陸國台辦發言人朱鳳蓮強調，台海和平穩定取決於海峽兩岸關係的和平發展，而不是靠外部勢力。如果任由民進黨當局「挾洋謀獨」、「以武謀獨」，甘當棋子任人擺布，到頭來只會使台灣社會付出更大的代價；針對美國再度軍售台灣昂貴的武器，朱鳳蓮形容，民進黨當局繳保護費、飲鴆止渴。

俄烏衝突引發台灣民眾憂心「今日烏克蘭，明日台灣」。蔡英文總統聲稱，台灣有「海峽天險、地緣戰略地位及不斷提升的台軍防衛意志和戰力」，副總統賴清德鼓吹「台海安全應自助而後人助」，行政院長蘇貞昌再次拋出所謂「掃帚護台論」。

朱鳳蓮表示，近期，民進黨當局借烏克蘭局勢頻頻蹭熱點、到處碰瓷，渲染所謂大陸「威脅」，刻意升高兩岸對抗與謀「獨」的調門，甚至狂妄地鼓吹戰爭，既暴露出他們心虛膽寒、色厲內荏的本性，又徹底撕下了所謂「不挑釁」的偽善面具。

朱鳳蓮重申，大陸願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。國家主權和領土完整高於一切。民進黨當局如果繼續沈迷於「倚外謀獨」、「以武謀獨」的迷夢，膽敢鋌而走險，他們編織、吹噓的各種謊言頃刻就會灰飛煙滅。希望廣大台灣同胞認清利害關係，拒絕民進黨當局的裹挾與欺騙，堅決與「台獨」勢力畫清界限。

★美國任何時候都以自己利益優先，美國的承諾在關鍵時刻根本靠不住

在俄烏戰爭爆發後，美國政府表示「任何情況下都不會向烏克蘭派兵」，台灣社會出現「台灣安全不能靠美國」等聲音，並且有民調顯示，過半台灣民眾認識到美國不會出兵援烏。前總統馬英九也認為，如果台海衝突爆發，美國會向台出售武器、提供情報，但出兵機會非常小。

朱鳳蓮表示，首先需要指出的是，台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，最根本的不同在於，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，不容任何外來干涉。

朱鳳蓮表示，民進黨當局「倚美謀獨」，妄想倚靠外部勢力分裂國家，這是徹底打錯了算盤。從「喀布爾時刻」到「烏克蘭局勢」，越來越多的台灣同胞已經清楚地認識到，美國為了自身利益，一邊火上澆油唯恐天下不亂，一邊隔岸觀火避免引火燒身。認識到美國任何時候都以美國利益優先，其對外所作承諾關鍵時刻根本靠不住。

★美國高額軍售台灣 朱鳳蓮：民進黨當局繳保護費飲鴆止渴

朱鳳蓮表示，認識到民進黨當局為「謀獨」繳納高額「保護費」換來的所謂「保證」，不過是飲鴆止渴的「毒藥」。認識到外部勢力操弄涉台議題，打的是「以台制華」的算盤，犧牲的是台灣民眾的利益，「棋子」最終的命運是「棄子」。認識到民進黨當局一味「抗中」，不僅不能「保台」，反而只會「害台」，只會把台灣進一步推向萬劫不復的深淵。

朱鳳蓮表示，台灣的前途、台灣同胞的安全保障和利益福祉在於兩岸關係和平發展和國家統一，而不是指望什麼外部勢力的「空頭支票」。廣大台灣同胞要看清民進黨當局編織的「倚美謀獨」的騙局，破除其操弄「反中抗中」的魔咒，與大陸一起推動兩岸關係重返和平發展的正確軌道，早日解決政治對立，實現台海持久和平，達成國家統一願景，讓子孫後代在祥和、安寧、繁榮、尊嚴的共同家園中生活成長。

★西方國家打台灣牌制衡中國 國台辦：民進黨當局甘當外部勢力的棋子

在俄烏戰爭爆發後，一些歐美西方政客警告，中國大陸可能趁機對台灣展開「軍事威脅」，不僅聲援台灣，並提議向台灣提供武器協助對抗大陸，民進黨當局對此表示感謝。

朱鳳蓮重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政。中國維護自身主權和領土完整，是天經地義的事情，不容任何外來干涉。一段時間以來，一些外國反華勢力沈迷於冷戰思維，打「台灣牌」，叫囂把台灣打造成所謂「豪豬」，煽風點火破壞兩岸關係。

朱鳳蓮指出，民進黨當局為一黨私利，甘當外部勢力「以台制華」的棋子，不斷謀「獨」挑釁，根本不把2300萬台灣同胞的安危放在心上，不惜綁架他們當成獲利的「炮灰」。這根本是在害台灣，只會將台灣進一步推向災難的深淵。

朱鳳蓮呼籲，廣大台灣同胞要充分認識到，台海和平穩定取決於海峽兩岸關係的和平發展，而不是靠外部勢力。如果任由民進黨當局「挾洋謀獨」、「以武謀獨」，甘當棋子任人擺布，到頭來只會使台灣社會付出更大的代價。

朱鳳蓮強調，在大陸日益強大的今天，「挾洋謀獨」沒有出路，「以台制華」也注定失敗。大陸願同台灣同胞一道，堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉，扎實推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程。

俄烏衝突後，蔡英文總統2月25日宣佈，加入制裁俄羅斯的隊伍，近期又宣佈向烏克蘭捐助一億新台幣。朱鳳蓮對此表示，民進黨當局借烏克蘭問題刷存在、蹭熱點，完全是乘人之危、意在謀「獨」。他們借政治操弄煽動對抗、製造敵意的圖謀不會得逞。

★蔡政府指大陸借烏克蘭問題操作認知作戰 國台辦：嚴重低估兩岸民眾智商

此外，民進黨當局聲稱大陸借烏克蘭問題對台操作「認知作戰」，影響台民心士氣。大陸媒體和網友舉報，俄烏衝突發生後，有「台獨」勢力在網上散布大量謠言，煽動兩岸敵意。

朱鳳蓮表示，民進黨當局在製造「假消息」方面劣跡斑斑，是「認知作戰」的慣犯。多行不義必自斃。互聯網有記憶，民眾的眼睛是雪亮的。民進黨當局和「台獨」勢力介入烏克蘭局勢，在大陸社交平台煽風點火，在台灣則選擇性「援引」大陸一些自媒體內容，渲染所謂大陸「威脅」，誤導台灣民眾，為其鼓譟的「抗中保台」、拒統謀「獨」炮製輿論操縱民意。民進黨當局此番操作，實在是嚴重低估了兩岸同胞的智商。

朱鳳蓮呼籲，兩岸同胞要擦亮眼睛，精準辨識，識破「台獨」勢力煽動兩岸民眾對立對抗的險惡用心，識破民進黨當局的騙局。