永慶房產集團去年全台營運中的捷運站周邊800公尺範圍內的成交資料，觀察各站點的近一年房價變化，其中高雄捷運「生態園區站」漲幅高達25.8％，為全台捷運站漲幅最高；前十名中，高雄捷運系統就佔了5個名額，分別為「生態園區站」、「青埔站」、「楠梓加工區站」、「市議會站」、「小港站」，為近年全台房價漲勢最強捷運系統，北捷亦攻佔3席，桃捷、中捷則各搶下1個站點。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，近年各大都會區捷運建設加緊推動，包含北捷三鶯線、環狀線、萬大中和樹林線、淡海輕軌、基隆輕軌、新竹輕軌、台中捷運藍線等。

從台北捷運木柵線通車至今，26個年頭過去，六條捷運路網串起雙北生活圈，其後高雄捷運、桃園機捷、台中捷運陸續加入營運，大幅提升都會區公共運輸服務，成為民眾生活、通勤依賴甚深的運輸工具。

陳金萍表示，高雄捷運系統漲勢更甚北、桃、中捷，原因不外乎是因為「1」字頭的房價，基期相對較低，尚有較大的漲幅空間，再來近期利多話題不斷，如科技產業擴廠、重大建設相繼投入、新建案成交，讓自住、置產買盤持續流入，都是推升房價顯著成長的要素。

以漲幅居冠的高雄捷運「生態園區站」來看，介於三鐵共構的「高鐵左營站」和北高雄主要生活圈的「巨蛋站」間，兼具便捷交通和成熟商圈優勢，加上距離台積電廠區將落腳的中油煉油總廠舊址，也只需要搭乘兩站到捷運「世運站」即可抵達，房市前景看好，吸引建商積極購地推案，去年就交易多筆屋齡較新的物件，如「京城大苑」、「YOO馥建築」等，推升該區房價水平，從18.2萬攀升至22.9萬/坪，漲幅高達25.8％。