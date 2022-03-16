上海外國語大學國際關係與公共事務學院教授程亞文16日在大陸《環球時報》撰文指出，「逆全球化」給世界經濟、政治帶來的嚴重負面影響仍在次第閃現。當前正在持續的俄烏衝突、以及摻雜其間的美歐俄多方博弈，和全球層面的政治「站隊」，正是全球化挫折中迸發的一起意外事件。它的發生有著某種深層邏輯。說白了，西方鍋裡從未給俄羅斯留口飯。

程亞文表示，俄羅斯對烏克蘭實施「特別軍事行動」的主要理由，是北約東擴有礙俄長遠發展。看起來是安全問題，其實是個全球化進程中的經濟問題。北約東擴是20世紀80年代以來全球化一部分，既體現了人們熟知的「國家安全」「大國競爭」「地緣政治」邏輯，也是資本左右政治，助其實現市場擴張的表現。

程亞文稱，以軍事強力清除對資本擴張的政治性障礙，是全球化進程的凸出現象，不受資本控制的強大國家，天然是資本的敵人，瓦解這些國家自主性和國家能力，不僅要靠經濟、政治和意識形態競爭，也要軍事手段。美國近年來加大對中國圍堵遏制，與冷戰後北約持續東擴，背後邏輯是一致的，都不單單只是「國家競爭」，還是資本操控特定強力，以掃除自由擴張中的障礙。

程亞文強調，在資本驅動的全球化網路中，少數國家因高科技和金融產業優勢而處於金字塔頂層，其他國家很難擠進這個行列。全球化會讓世界各國形成新的分工體系，發展資源並不會在各國均衡分配，而是呈現差別化、等級化。在經歷北約多輪東擴和西方持續多年制裁後，俄羅斯終於明白，西方的鍋裡沒有給它留出一口飯。相反，北約東擴還在不斷擠壓俄羅斯的生存和發展空間，這對俄來說已不僅僅是安全問題，更是長久發展問題。

程亞文認為，如果不能有效應對，俄羅斯很可能會進一步被定格在初級產品提供者的位置，進而逐漸喪失參與大國政治的能力，甚至內政也會出現危機。而這顯然是俄羅斯政治經濟菁英不願看到的，因此最近10年來，俄羅斯政府致力於構建歐亞經濟聯盟，試圖塑造一個適合自身的經濟發展空間，這是對全球化邏輯的俄羅斯式回應。