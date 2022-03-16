行政院科技會報辦公室整合中研院、經濟部與科技部，攜手產業界打造的量子國家團隊，並在今日舉行跨部會聯合記者會，宣布17個量子國家研發團隊正式啟航。行政院規畫從今年到2026年共投入80億元發展量子科技，並努力在在2030年建立台灣量子科技產業鏈。

行政院科技會報辦公室副召集人暨科技部吳政忠部長表示，台灣量子國家隊的成立，已跳脫由單一部會或僅由學界進行上游研發之模式，實現了跨域、跨校、跨單位之組合，更藉由產業界的參與，打造產學研從上游到下游完整的研發模式，奠定量子科技的基礎與能量。

量子國家隊召集人、清大教授果尚志表示，希望透過產學界通力合作，開發量子科技的核心技術、密碼研發平台、產業交流、人才培育、核心設施等領域，以創造出最大商機。

行政院科技會報辦公室指出，量子國家隊研發團隊歷經整合已經到位，共計17個產學研團隊，其中包含 72位跨領域與學研法人單位的專家學者以及24家公司，研發面向將聚焦於「量子元件」、「量子電腦」、「量子演算法」及「量子通訊」等技術項目或跨項目整合發展。

在接下來數年間，研發團隊將針對現在量子科技之瓶頸，進行突破與研發，希冀開發出台灣獨到之量子科技軟硬體產業之關鍵核心技術，並繼而順利界接到產業端。這些關鍵技術的研發，短期內如後量子密碼學可以快速提升臺灣資安防護的安全等級，現階段的量子電腦也難以破解新的後量子密碼學所產生之數位簽章。

行政院科技會報辦公室指出，面對即將來臨的量子新世代競爭，台灣在半導體製程、IC設計與封裝技術，以及軟體與通訊產業的優勢，有利於量子科技整體技術藍圖的開發，未來在量子國家隊所建構的產官學研平臺上，期待透過半導體產業鏈的合作，加速台灣量子科技的研發與產業化。