新北每年種4萬棵樹。

優質農業除能促進「身體健康」，新北市農業局更推動全齡公園改造、動物保護，到規畫萬金杜鵑花聚落、新北櫻花假期、淡水漁人碼頭七夕煙火秀等全年各種系列「心靈療癒」之旅，希望帶給民眾身心靈全新感受，並達到生態環境與產業永續。

新北市農業局長李玟16日在市政會議專題報告「農業健康式」呈現過去3年在各面向的努力，其中在「先創通路，再開農路」的基礎上，向上提升到「農業健康式」，以各面向的具體行動帶給市民身心靈健康。

李玟表示，農業局把關食安、推動友善有機耕作面積年成長30公頃，並推動品牌化以及農漁產品認證，照護民眾身體健康。農業局也首創新北山海造林行動，除了陸上種樹，也在海底造林復育珊瑚，打造海底的熱帶雨林；每年種4萬棵樹，推動植樹固碳行動，持續向新北市2030年減碳30％，2050年淨零碳目標前進。

而自然永續部分，農業局則翻轉以往從上到下模式，舉辦全國青年景觀競賽、農業創生以及全球仿生競賽等，提供青農舞台，讓青年永續發展。農業局更藉跨局處力量推動公園改造，現今全齡特色共融公園已達136座，數量領先全國。

農業局也預告今年度豐富城市心靈療癒行動，從3月萬金杜鵑花聚落、新北櫻花假期天元宮吉野櫻，4、5月北海岸時尚藝術季，到7、8月淡水漁人碼頭七夕煙火秀、北海夜金閃閃與6-8月夜間海釣等，帶給民眾更多不同體驗。

新北市長侯友宜表示，過去三年新北市府在全齡特色共融公園及流浪犬認養數都是全國之最，另外在漁港轉型不停注入新的創意元素外，更重要的是生態復育，會持續在聯合國SDGs指標永續環境以及「健康」的核心理念下，為全民的健康來守護。