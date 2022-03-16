台灣即將在2025年成為超高齡社會，壯世代教科文協會推動「從前從前精彩人生獎」已7年，並邀請「壯世代」族群藉由《從前從前自傳書》定義自己的精彩人生。30位從初選中選出的作者，16日舉辦見面會，希望推動台灣社會持續傳承壯世代人生智慧。

「壯世代」泛指台灣嬰兒潮世代的三、四、五年級生，以此名詞取代「老人」或「銀髮族」等字眼，教科文協會理事長胡春城也指出：「人是活在故事中，沒有整理就是糊塗一生，養生、養老都不如找到自己重要。」他也指出「精彩人生獎」至今已在全台推動壯世代自傳共3000本，他強調：「人人都可以寫，有能力完成。」既是對自己人生的整理，也是留給後輩子孫的禮物。

參與自傳書寫作的張台美女士分享，自己在書寫整理的過程中，腦中畫面像是中藥舖裡的小抽屜被一個個打開，「一面寫一面流淚」卻也是笑中帶淚的點滴回憶。說起5歲時，幼稚園演出，婦聯會的志工媽媽們利用降落傘，為孩子們製作舞衣，自己穿著白色的降落傘舞衣，看著台下穿著旗袍的優雅夫人們，至今回憶起來仍感恩於軍公教家庭雖窮，但仍照顧自己溫飽、成長。「我們這一代，一路跟著國家經濟起飛，生活改善，回憶起來均是感恩，感恩國家，也感恩自己很努力」。

《從前從前自傳書》引導講師王士菁也於分享自己與作者們互動的心得，「常要準備很多面紙」因為這些壯世代的人生故事，就算不是驚滔駭浪，也有著親情的種種美好，聽了許多故事的她也有感「生命有很多過不去，但每個人都努力過來，往事並不如煙，只要願意記錄下來。」她也指出千萬不要對壯世代有刻板印象，「很多老先生也愛五月天、茄子蛋的。」

參與自傳書寫作，曾任教職35年的丁嬪娜則鼓勵和自己一樣退休族群「讓自己不斷接觸新環境，交新朋友，人生應是活到老學到老，走進社會人群，才不會退化」。