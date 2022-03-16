桃園市政府舉辦的「桃園購物節」抽獎送二間好宅，繼日前公布其中一間為位小檜溪、市價約1100萬元的預售屋「亞昕向陽」後，16日再公布另一間壓軸獎項為位於青埔特區、市價約1500萬的「國際金融雙星」，桃園市合計送出合計超過2600萬市價的房屋，堪稱各地購物節抽獎送房屋最大手筆。

桃園市政府16日公布，購物節抽獎的住宅為威均機構所興建的「國際金融雙星」，空間約37坪，擁有二房二廳二衛浴，由威均建設、大清建設、宜雄建築、宜誠團隊、新潤興業、興富發建設及樺龍集團七家品牌建商聯名贊助，市價約在1500萬元左右。

日前公布的另一間房屋為位於小檜溪的預售案「亞昕向陽」，二房二廳格局，面積為22.4坪，總價值約在1,100萬元，由亞昕集團、百川建設、東騰機構、昭揚建築、海悅國際及麗寶集團六家建商聯名贊助。

桃園市政府指出，「2021桃園購物節」從去年11月5日起跑，因應今年1月疫情，「天天抽」、「周周抽」等活動暫停舉辦。在疫情趨緩後，從3月9日重啟抽獎，於桃園消費單筆滿500元的發票，即可取得抽獎資格。

「2021桃園購物節」共計逾2,000個獎項、總價值突破8,000萬元，預計在4月15日前壓軸抽出青埔與小檜溪房屋各一間、Ford Kuga運動休旅ST-Line X、HONDA重機、日韓機票以及萬元金牌好棧四季住宿券等，期盼重新帶動消費與旅遊信心，拉抬在春節期間受到疫情影響的服務業，展現疫後桃園的韌性。