國軍高階政戰將領4月1日將有一波大幅度的人事異動。原本傳出下月即將提前退伍的現任政戰局長簡士偉受到慰留，但海軍政戰主任孫常德中將仍將在4月1日退伍，將牽動大幅度的政戰將領異動，知情人士指出，現任政戰學院院長陳育琳少將將接任政戰局副局長，創下女性擔任政戰局副局長最高職位，同時現任政戰局政綜處長龔瓊玉上校接任馬防部政部主任，並占少將缺。若加上現任憲兵指揮部政戰主任辜麗都少將，國軍目前有三名女性少將，形同女力大爆發。

特殊的是，如果這項人事異動確定，目前國內三位女性政戰將領，都擔任過馬祖防衛指揮部政戰主任。馬防部罕見出現三位女性政戰將領也是首例。

據了解，海軍司令部政戰主任孫常德的遺缺，將由現任政戰局副局長劉慶斌接任，占中將缺。原先傳出政戰局長簡士偉將提前退伍，可望多出一個政戰中將缺，並由陳育琳接任陸軍司令部主任占缺，可望成為國軍第一位女性中將，一但因高層強力慰留簡士偉，因此陳育琳只能升任少將副局長，成為第一位女性中將的機會仍要等到明年才有機會。

另其餘政戰將領異動部分，現任國防部軍事新聞處長史順文少將(國防部發言人)，將升任六團政戰主任。史順文是擔任發言人已長達近3年。原六軍團主任陳中吉少將，因具有博士學歷且擔任過軍事發言人，將接任政戰學院院長。

原八軍團主任張維新少將，將升任陸軍司令部政戰副主任，遺缺由政戰局文宣心戰處長樓偉傑少將接任。政戰局文宣心戰處處長則由陸軍特戰指揮部主任王俊傑少將則接任。馬防部主任唐明德少將則接任特戰指揮部主任。

至於未來新的國防部軍事新聞處長由誰擔綱?據指出，將由陸軍司令公共事務組長孫立方上校(前青年日報社長)接任並占少將缺。