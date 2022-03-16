國民黨高雄市長人選難產，基層超焦慮，尤其高市議員們擔心沒有「母雞」帶領恐陷入苦戰。高市議員童燕珍今（16）日爆料，黨主席朱立倫心中有人選了，還承諾過3月底前要公布。國民黨KK政線則痛批，黨中央「重空降、輕在地」，疾呼找在地人選。國民黨高市黨部主委許福明回應，黨自有一套評估機制，「不必急成那個樣子」。

「我們小雞市議員為自己選情奔跑，但總是要有母雞來帶！」國民黨高市議會黨團總召童燕珍直言，基層內心十分焦慮，希望母雞人選在地的最好，如果沒選上也願意蹲點，若是空降的也必須有強烈戰鬥力，「聽說主席心中有人選了，他有承諾我們3月底前公布」，希望盡早有母雞來帶領，否則小雞們很辛苦。

由國民黨高市議員組成的KK政線提到，高雄在地有吳怡玎、李樑堅、曹桓榮等優秀人選，過去市議員黃紹庭、李雅靜也曾表達參選意願，請黨中央不要在空降人選裡打轉、乾耗時間。

成員蔡武宏表示，黨中央想的、等的、評估的、丟出來測風向的都是非在地人選，最後空降一一消失在空氣裡；黨中央以「空降優先」，卻沒優先評估在地人才，在地菁英感受被冷落，選舉只剩半年多，高雄市長人選還是八字沒一撇，基層真的很生氣。

高市議員鍾易仲則無奈說，如果國民黨自己不看重、不願栽培在地人才，怎能指望高雄選民看重、栽培國民黨候選人？不該老是重複「選前抓伕、選後丟包」的戲碼，高雄豈會永遠贏不回來？

曾臨危授命參與高市長補選的李眉蓁坦言，高雄市長選舉確實難打，面對綠營強大政治撲殺能力，甚至有粉身碎骨的可能，而高雄國民黨中生代有許多勇於承擔的人，他們不怕輸、不怕打壓，可是黨中央關愛的「餘光」始終照不到他們身上，實在令人氣餒。

「不用那麼急啦！」許福明表示，對於黨內同仁任何發言都表示尊重，但黨中央自有一套評估機制在運作，不論是在地或外地人選只要能勝選都不排除，而黨智庫也有在做民調，並針對整體政局去考量。