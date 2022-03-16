台灣高鐵公司自4月1日至6日規劃為期6天的清明節連續假期疏運，由於旅客預購車票狀況踴躍，經檢視運能調度情形後，決定再加開25班次列車（南下15班、北上10班），3月18日凌晨0時起開放購票。

高鐵指出，2022年清明疏運期間共加開158班次列車，包括南下74班、北上84班，總計6天提供1026班次列車的旅運服務，各車次列車並依旅運需求提供3至5節自由座車廂，以服務連假期間大量旅客。