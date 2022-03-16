清明4天連假 高鐵再加開25班車 12:362022/03/16 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣高鐵宣布，清明節連續假期再加開25班列車。（高鐵提供／陳祐誠傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高鐵公司自4月1日至6日規劃為期6天的清明節連續假期疏運，由於旅客預購車票狀況踴躍，經檢視運能調度情形後，決定再加開25班次列車（南下15班、北上10班），3月18日凌晨0時起開放購票。 高鐵指出，2022年清明疏運期間共加開158班次列車，包括南下74班、北上84班，總計6天提供1026班次列車的旅運服務，各車次列車並依旅運需求提供3至5節自由座車廂，以服務連假期間大量旅客。 富味鄉上海廠防疫停工兩天 評估財務業務不受影響 羅智強走進桃園第一天 曝在地人受不了這件事：這些痛苦誰懂？ #加開 #班次列車 #高鐵 #25 #6天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵提升品質再談漲價 04:102022/03/14 生活新聞 高市菊系嗆黨務不公 與湧言會爆初選內戰 04:102022/03/14 地方新聞 基隆城博會限定 搭遊艇賞光雕秀 04:102022/03/16 地方新聞 元宇宙燒進電商與零售 樂天市場、全家推賦能NFT 21:152022/03/15 財經 永和民宅竄火苗濃煙 1老翁嗆昏燒燙傷送醫 15:092022/03/15 社會 基隆城市博覽會限定 搭遊艇登彩色屋賞光雕秀 17:222022/03/15 生活 中天新聞提告NCC勝訴！霸凌新聞遭罰40萬 法院：會議有瑕疵 09:042022/03/16 社會 樂天女孩俱樂部 隊長籃籃任CEO 04:102022/03/15 運動天地 美福狂燒5天波及鄰近7業者斷電 台電架臨時電線供電 17:042022/03/15 生活 屏東路邊驚見綠藤蔓「吞噬」轎車 超震撼畫面曝光 20:522022/03/15 社會 樂天市場跨入元宇宙 推樂天桃猿NFT 21:152022/03/15 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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