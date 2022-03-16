港星鄭欣宜是已故藝人「肥肥」沈殿霞及鄭少秋所生女兒，沈殿霞2008年病逝後留下約2.3億台幣，但她辭世時女兒仍小，擔心鄭欣宜不懂運用錢財，便傳出在遺囑中規定女兒滿35歲後才能完整動用遺產，如今這個期限將在今年5月30日後實現。近日鄭欣宜曬近照，整個人大消瘦回春，整個人變得容光煥發，被鄭秀文讚好像變回10幾歲的小女孩，而照片中鄭欣宜靠在一人的背上，似乎也暗示有了新男友。

鄭欣宜21歲時，沈殿霞就因末期膽管癌、肝癌病逝，享壽62歲，鄭欣宜後來繼承父母衣缽進入演藝圈，一度也因為追求外型好看瘋狂減肥，但後來她決定做回自己，雖然復胖到90公斤，但人生過得更快樂、健康。港媒後來報導，鄭欣宜身為星二代，但經濟狀況並無外界以為的富裕，全來自沈殿霞生前的用心良苦。

鄭欣宜曬照疑似放閃。（圖／翻攝自princejoyce IG）

報導指出，由於沈殿霞擔心女兒突然繼承了大筆遺產後就偷懶、不去工作，便請律師訂下遺囑，要求鄭欣宜滿35歲才能動用沈殿霞2.3億全數遺產，而35歲前只能從中每月領2萬港幣，約8萬台幣，鄭欣宜過去則自曝，曾一度入不敷出，戶頭僅剩約104元台幣，後來才養成理財習慣。

對於35歲將至，終於能正視領到龐大遺產的傳言，鄭欣宜去年受訪直言覺得很搞笑，表示相關的報導從她20歲寫到30多歲，年齡期限好像也被改了又改，她還是會堅持本分、做好表演，相信粉絲不會因為這些報導不喜歡她。

而鄭欣宜最近曬出近照，照片中可見她穿著無袖背心靠在某人背上，她撒嬌寫下：「好想喝涼茶，有什麼涼茶可以幫助防疫？」，原本臉型圓潤的她似乎瘦了一大圈，整張臉變成巴掌臉，毛舜筠回：「妳戴了口罩幾乎認不得妳啊！真的瘦了好多！正！不過補充一句：妳胖瘦我都喜歡」，鄭秀文也讚她逆齡變成少女，其他網友則懷疑她在間接放閃，問說：「我只想知道那個男生是誰」、「Wow… I like the strong shoulder btw」、「好清純，好可愛」、「瘦了啊，好靚」。