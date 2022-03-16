桃園綠線捷運G09站在捷運局積極協調下，用地已全數取得，21日起開始站體工程的連續壁施作，桃園區力行路及民光路調整為單行道。(捷運局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園綠線捷運G09站在捷運局積極協調下，用地已全數取得，21日起開始站體工程的連續壁施作，桃園區力行路及民光路調整為單行道。(捷運局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園綠線捷運G09站在捷運局積極協調下，用地已全數取得，21日起開始站體工程的連續壁施作，桃園區力行路及民光路調整為單行道。(捷運局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園綠線捷運G09站，一度因3戶徵收戶反對拆遷和市府抗爭釀濺血事件，在捷運局積極協調下，用地已全數取得，預計21日起開始站體工程的連續壁施作，配合施工需要，桃園區力行路及民光路調整為單行道，請民眾依循引導牌面通行並提早改道。

綠線G09站位於桃園市桃園區中正路、力行路、埔新路及民光路圍成之街廓，屬於路外地下車站，站體範圍涵蓋車站、出入口及地下通風豎井等捷運必要設施，施工用地已透過協議價購及徵收方式於2月底全數取得。在地上物拆除作業完成後，3月21日起將進行地下連續壁工程施作，預計於11月底完成。

為施作地下站體，工區範圍將往力行路及民光路方向延伸，依據交通局核定的交通維持計畫，力行路及民光路（埔新街至中正路段）配合調整為單向通行，中正路仍維持雙向通行；為了確保行人安全，請配合改至工區對側通行。此外，力行路26號前（埔新路口站）公車停等區也配合交維計畫移設至力行路48號處，提醒民眾注意周邊交通動線的改變，避免耽誤搭車時間。

捷運工程局長陳文德表示，未來綠線G09站為地下4層樓結構，車站出入口設置於力行路，車站上方規畫興建18層的捷運土地開發大樓，引進商業開發，延伸原市場紋理，提升商區共榮品質，為舊城區帶來新風貌，同時促進周邊經濟繁榮。

陳文德說明，施工期間因工項調整，有可能造成民眾交通動線上的改變，請市民朋友體諒配合，施工團隊將秉持最小施工範圍，最短施工期程的目標，盡早完成工程施作。最新的交維資訊，請上桃園市政府捷運工程局官方網站查詢。(https：／／reurl.cc／EpMXYk)