榜林圓環1-3月份已發生11起交通事故，肇因以環外未禮讓環內車先行及未注意車前為主。（警方提供）

今年元月至今已發生10件車禍，5條路口匯流的金門金寧鄉榜林圓環，今天上午又有1起汽、機車擦撞事故，所幸倒地的機車騎士傷勢不重，肇事原因由警方調查鑑定中。

警方說明，今天上午08時50分許，安姓男子駕駛自小客車由伯玉路小徑往金城方向前進，與由翁姓男子駕駛自榜林往林湖路方向前進的普通重型機車發生擦撞。翁某倒地受傷，所幸傷勢不重。警方對雙方實施酒測，初步排除酒駕行為，至於詳細肇事原因金城分局釐清中。

金城分局統計，榜林圓環1-3月份已發生10起交通事故，其中以1月份7件居多，肇因以環外未禮讓環內車先行及未注意車前為主。

警方表示，依道路交通安全規則第102條第1項第9款「車輛行至無號誌之圓環路口時，應讓已進入圓環車道之車輛先行。」及同條第1項第10款「車輛行經多車道之圓環，應讓內側車道之車輛先行。」如果違反者，可依道路交通管理處罰條例第45條製單舉發，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰，提醒駕駛人行經圓環時，應確實遵守交通規則，除可避免受罰外，亦可提高行車安全。