黑幫成員楊志豪，因不滿前民進黨北市黨部評委趙映光之子趙介佑，仗著父親的身分在地方上橫行，去年4月10日，持改造手槍朝北投媽祖文化協會開槍示威，逃亡19日後投案，後續引發「北投之亂」。士林地院16日宣判，楊犯非法持有非制式槍枝罪，判徒刑5年2月，併科罰金2萬，另與郭男共同恐嚇公眾罪，分別判處徒刑6月、5月，得易科罰金。

楊案發時與郭男駕車到位在北投媽祖文化協會外，站在馬路中，朝2樓玻璃開槍，造成玻璃破損，目的是要恫嚇常在此地進出的趙介佑，因為趙販賣劣質的毒品，害死楊的小弟，導致他懷恨在心，決定開槍洩憤警告趙介佑，他不是好惹的。

楊、郭犯案後展開逃亡，經過19天，透過地方有力人士，主動到警局投案，還有13名小弟陪同，導致社會觀感不佳，當時的北投偵查隊隊長因此遭撤換，鬧事的楊遭羈押在看守所數月，去年12月又涉及另一起擄人案，惡形惡狀並未因此收斂。

士林地院依槍枝鑑定報告，認定郭非法持有非制式槍枝罪，累犯，判處有期徒刑5年2月，併科罰金2萬，得易服勞役，另外朝媽祖文化協會開槍部分，二人均被控共同恐嚇公眾罪，且為累犯，楊判處徒刑6月，郭男判處徒刑5月，得易科罰金，並沒收改造槍枝以及空包彈。