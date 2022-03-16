3月起進入氣動元件產業旺季，亞德客-KY廣東佛山及浙江寧波兩廠接單、生產及出貨均未受大陸疫情擴散影響，3月上半個月接單出貨比回升突破1.1，創亞德客創立以來，每半個月為單位的接單及出貨新高。亞德客對今年營運維持審慎樂觀看法，營收目標是比整體氣動元件產業年增率，再多一成。

3～6月向來是氣動元件產業銷售旺季，大陸疫情持續擴散，台商大陸廠陸續傳出配合當地政府防疫政策而停工訊息，不過亞德客指出，亞德客廣東佛山及浙江寧波兩地工廠仍持續生產、出貨，尚未受大陸疫情擴散所影響。

亞德客指出，3月上半個月接單出貨比逾1.1，創亞德客半個月接單及出貨歷史新高，3月出貨有機會比2月及去年同期大幅成長，亞德客對今年營運審慎樂觀。

亞德客表示，烏俄戰爭導致鋁錠等原材料行情調漲，大陸官方雖進行調控，為反映鋁成本上漲，亞德客最近陸續通知客戶調漲部分規格產品售價。