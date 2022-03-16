振興五倍券使用期限將在4月30日截止，全台估計尚有15％的紙本券未使用，王品集團針對這波倒數商機，旗下「和牛涮」、「藝奇」與「西堤」推出加碼活動。即日起至4月30日民眾只要憑任一面額振興五倍券來全台門店，消費兩客套餐:和牛涮贈送日本頂級A5黑毛和牛一份、藝奇贈送海釣現流烤魚一份，西堤單客套餐免費升級為肉量1.5倍的重磅肉肉控，贈菜份數依套餐消費客數累贈。王品提醒消費者趕緊翻出五倍券、把握最後加碼，帶家人、朋友一起吃好吃滿。

行政院於去年推出振興五倍券，財政部統計目前已有85％紙本券消費運用，尚有15％(約147億元)未使用，而五倍券使用期限只到4月底，和牛涮「晚鳥振興行動」正式Action!即日起至4月30日，憑政府振興5倍券（實體券），內用消費兩客極上和牛或頂級和牛套餐，就免費招待日本頂級A5黑毛和牛一份，四客即招待兩份…以此類推、平假日皆可使用。王品提醒客人， 請於點餐時事先告知參與活動，其他規定請依店內公告為主。

除推出「五倍券放大術」誘客，和牛涮再推-回「胃」日本活動，只要曬出「一看就在日本」的照片，內用消費滿兩客極上和牛或頂級和牛套餐，於社群PO文、Hashtag來和牛涮吃日本A5和牛，同樣也可免費享受日本A5和牛一份，四客即招待兩份以此類推、平假日皆可使用。

嶄新的藝奇日本料理岩板燒，發揮日料「鮮」的精神，主打「極炙鮮美、岩燒日料」，人氣商品-日本A5黑毛和牛經300度火山岩直火炙燒、脂味鮮美，每口都是難忘的美味。現在憑振興五倍券（不限面額）消費兩客套餐，即贈海釣現流烤魚乙份、消費四客贈兩份…依此類推，平假日皆適用，其他活動規範請依店內公告為主。

即日至4月29日平日憑振興券（不限面額），到全台西堤牛排用餐消費兩客經典套餐，其中一客主餐免費升級重磅肉肉控鐵板牛排、肉量加乘1.5倍，西堤牛排標榜肚皮、荷包一起振興