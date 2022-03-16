孫盛希為狼蛛小姐配音。（UIP提供）

夢工廠全新動畫喜劇《壞蛋聯盟》，中文版特別邀請到新生代火紅創作歌手持修和金曲唱作歌手孫盛希，2人首度挑戰好萊塢動畫配音，分別聲演壞蛋聯盟中的兩位主角食人魚先生和狼蛛小姐。14日發布中文配音精彩花絮，可以看到持修和孫盛希展現超專業又活潑逗趣的配音模樣。

片中的食人魚先生是一隻身材練得精壯，身手動作矯健，所以持修被問到平常有沒有運動的習慣，他笑著表示，身體運動量最大的部位，應該算是手指頭，因為如果沒有工作的話，每天都會花超過4小時在打GAME，所以手指頭非常靈活，但如果真的要選一項運動的話，他喜歡打籃球。

至於，狼蛛小姐在片中是一位3C達人天才駭客，孫盛希表示由於工作上的需要，電腦和手機都算是重度使用者，手機儲存容量也經常大爆滿，常會有無法正常開關機的情況發生，因此隨時都會攜帶一隻舊的備用手機在身上，方便聯絡經紀人。電影本周五（18日）在台上映。