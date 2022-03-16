日本前首相安倍晉三接受美國智庫哈德遜研究所訪問時，除表達對中國擴大軍備並試圖片面改變區域安全的擔憂，他更直言，隨著習近平在中共內部不斷集權，北京統一台灣的日子也將不遠，甚至南海乃至釣魚台列嶼也將成為中國下一個目標。而避免中國對日本供應鏈的控制，台灣將成為日本提高供應鏈韌性的關鍵重要角色。安倍更表明，岸田政府將繼續深化台日關係，因為台灣在地緣政治非常重要。

安倍接受哈德遜研究所日本研究項目副主任華特斯（Riley Walters）等訪問。文章指出，儘管今年是中日建交50周年，但近來日本政府正積極尋求與台灣發展一種新關係，日本官員甚至公開主張，「台灣有事就是日本有事。」

文章稱，安倍在受訪時表達了對中國正在擴充軍事實力，且嘗試片面改變區域穩定安全的擔憂。安倍更直指，北京新的軍國主義更多是來自於中共總書記習近平個人的野心。

「習近平正在不斷鞏固其黨內權力，再也不遮掩其對台灣的慾望」。安倍認為，伴隨習近平在黨內成功集權，中國統一台灣的日子恐將不遠，也有不少類似觀點，認為中國即將在幾年內完成統一。「南海與釣魚台列嶼或許是習的下個目標」。

文章直言，面對中國蠢蠢欲動，美國與日本政府去年發表的聯合聲明中，首次提及了台海和平與穩定的重要性，這也是為何台灣問題已經自由開放的印太戰略的焦點，而這樣的倡議也是美日印澳四方會談（QUAD）所共同認同的。

安倍認為，根據民調結果，日本民眾對台灣抱持高度好感，台灣民眾也普遍對日本相對友善，日本應該盡力維持台灣內部的親日氣氛，而強化與台灣的關係，致力確保台灣安全，將有助於區域的和平穩定。

此外，文章表明，日本企業雖然在中國擁有廣大的市場，但中日經濟發展近年也開始出現矛盾。安倍提醒，如果日本的產品供應鏈過度依賴中國，將可能面臨中國切斷日本關鍵原物料的風險，如何強化日本供應鏈的韌性已成迫切的任務。

安倍認為，日本若要重新在全球分工體系中占有一席之地，那毫無疑問，台灣將扮演重要的關鍵角色。這也是為何日本歡迎台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），也積極邀請台積電赴日投資。

文章還稱，安倍有信心在岸田政府的領導下，日台關係能夠持續保持良好發展，畢竟「台灣在地緣政治上太過重要了」。