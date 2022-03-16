連鎖披薩店大戰開打，繼拿坡里推出大披薩229元後，達美樂也不遑多讓，祭出即日起至20日外帶9吋披薩99元的超狂優惠，且多達14種口味能選擇，消息被轉貼到PTT上讓網友們超興奮，更PO出披薩照大讚料沒變少，驚呼「99也太扯了」、「達美樂瘋狂特價，是不是挖到石油」。

有網友馬上訂達美樂99元披薩並PO出照片，大讚料沒有減少。(翻攝自PTT)

達美樂本周推出快閃促銷活動，即日起至周日（20日）外帶9吋小披薩99元起，消息一出立刻在網路上造成轟動，紛紛在PTT上留言：「這活動太佛心了」、「太便宜了，吃爆！」、「讚，中午來個肥宅歡樂餐XD」、「99元，其他披薩店怎麼活」、「看來可以不用擔心下班要吃什麼了」、「99 元比我這邊雞腿便當還便宜，讚」。

達美樂99元披薩有14種口味，包括經典四喜、超級豪華、超級墨西哥、超級夏威夷等，其他還有139元、179元、219元專區的披薩，有網友好奇特價會不會變相減料，根據吃過的人PO出的照片，99元披薩實際用料很有誠意，沒有變少，「跟上次限店一樣料很多」、「不偷工減料真的神」，也有人認為要看店家；不過也另一派人認為持反面意見，「達美樂披薩的料每塊撒的超不平均，手拍餅皮還有粉味」、「最近吃達美樂我都覺得餅皮沒烤熟，裡面都有點生，要自己用烤箱再烤一下」。

而拿坡里也推出生日慶優惠，即日起至23日大披薩、6塊炸雞特價229元，但被網友嫌比往年的促銷價格209元還是漲了10%，反而達美樂優惠比較有誠意，「很聰明，反觀周年慶漲價的...」、「超划算，比漲價的那個還強」。