俄羅斯日前宣布入侵烏克蘭後，各國紛紛祭出經濟制裁，凍結俄羅斯總統普丁及俄羅斯富商的境外財產外，許多國際知名大廠也宣布中止與俄羅斯的合作，而普丁為了控制人民在網路上取得的資訊，甚至在14日宣布國人禁用Instagram及Facebook，同時指控Instagram的母公司Meta對「反俄仇恨言論」視而不見，沒想到卻引來一名俄羅斯網紅發文哀號，引起大批網友熱烈討論。

普丁14日宣布，為了保護兒童不讓他們再遭到網路霸凌及侮辱，同時兼顧俄羅斯人的心理健康，全面禁止使用Instagram。而在IG上擁有2300萬名粉絲追蹤的36歲俄羅斯網紅奧爾加布佐娃（Olga Buzova），看到消息後也敢在禁用之前發布最後一個貼文，表示自己只是分享工作、生活，對她來說Instagram就像是靈魂的一部分，是她用生命用心經營的平台，因此讓她感覺生命正在被剝奪，甚至講道哽咽，強調自己不想失去Instagram與粉絲，之後也有多個俄羅斯網紅發文與粉絲道別。

不過，他們此番作法也引來正反兩派的議論，雖有部分網友對於他們的遭遇感到同情，但大部分的人都認為，現在烏克蘭人正在用生命捍衛自己的土地、付出自己的生命，但俄羅斯人卻認為他們不需要任何代價就該享有跟其他人一樣的福利，十分不應該，甚至有網友認為這些網紅因此失去收入是件好事，也能真的影響俄羅斯內部。

據了解，俄羅斯自從頒布「IG禁令」後，估計將有8000萬名用戶受到影響，因此有許多人開始改用另一個社交媒體「Telegram」，俄羅斯官方甚至鼓勵民眾使用俄羅斯版的Facebook「VKontakte」，讓政府完全控制民眾的言論。