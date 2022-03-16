瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，該行認為大陸政府不會推出全面刺激政策，也不會很快放鬆動態清零的防疫措施，因此該行降全年GDP增速預測，從之前的5.4％下調至5％。

汪濤說，如果疫情限制和俄烏局勢衝擊更大，則GDP增長可能放緩至4％；相反，如果這些拖累對經濟的衝擊很快結束，或房地產活動超預期，則增長可能達5.5％。

汪濤又指出，鑑於全球能源和大宗產品價格已經大幅超過此前預測，且存在供應鏈擾動的可能性，該行將全年CPI預測上調至2.7％，其中下半年可能在3.5％左右。PPI可能上半年在高位徘徊，全年5％左右。

鑑於出口可能弱於預期、且大宗價格上漲，貿易順差佔GDP的比重可能比此前預測低0.5％左右。再加上境內外利差收窄，預計年底人民幣兌美元匯率可能小幅走弱至6.5。

該行又將大陸2022年實際消費增速預測從之前的5.7％下調至4.8％，並且認為風險偏下行。此外，俄烏局勢可能推高能源和大宗商品價格、拖累全球增長，也給經濟增長帶來額外下行壓力。

該行預計，未來1、2個月人行將下調政策利率10個基本點，進一步降準，推動信貸增速反彈至2022年中的11％左右。財政政策和房地產政策都有可能進一步放鬆。