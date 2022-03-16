俄羅斯入侵烏克蘭，挾持車諾比（Chernobyl）核電廠數十名員工為「人質」，核電廠所在市鎮首長今天發出絕望呼籲，表示電力將耗盡，恐發生另一場福島核災。

核電廠在遭到圍困近3週後，斯拉夫蒂奇市（Slavutych）市長福米契夫（Yuri Fomichev）聯繫英國「每日郵報」（Daily Mail），警告將發生「徹底的災難」，說糧食和燃料用罄，包括為核電廠安全系統提供備用控制的緊急發電機的燃料。

福米契夫表示，斯拉夫蒂奇市面臨「人道災難」，員工在槍口下維持核電廠運作的精神壓力恐釀成「新的意外」。

他的擔憂獲得負責車諾比核電廠方圓30公里禁區官員的支持，官員警告，由於核電廠員工日以繼夜工作以維護公共安全，各個「身心俱疲，瀕臨人類能力邊緣」。

福米契夫在一連串文字訊息中發出呼籲。約2萬人居住的斯拉夫蒂奇是1986年車諾比核災導致大範圍污染後，當局特別為撤離的電廠員工打造的市鎮。

俄羅斯入侵烏克蘭的第一天，電廠就遭到跨越白俄羅斯邊境而來的俄軍占領，他們炸毀一座關鍵聯通橋梁，讓斯拉夫蒂奇留在戰線後方。

福米契夫表示，居民耗盡取暖用的儲備燃料，供電減少迫使家家戶戶必須在自家庭院燃起明火煮食。

俄羅斯部隊破壞高壓電纜，導致斯拉夫蒂奇過去5天停電後，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）昨天晚間3度恢復地區電力。

這座退役的核電廠位於基輔以北約96公里處，內含20噸核廢料，必須持續冷卻，以阻止輻射透過汽化外洩。

福米契夫指出，若電廠斷電，「所有安全系統都仰賴發電機，而發電機燃料也將用罄」。

他補充表示：「若冷卻系統停止運作，即使只有一下子，也會發生另一場福島核災。」他指的是2011年3月11日東日本大地震後，福島第一核電廠發生的核災事故。

福米契夫懇求建立一條「人道走廊」，供核電廠員工調換並供應所需。