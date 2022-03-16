S媽駁斥以死相逼大S 憂罹高血壓已氣消仍拒見韓國女婿

大S和大7歲的韓國前男友具俊曄在韓國登記結婚，讓從頭到尾都被蒙在鼓裡的S媽相當不滿，除了母女關係降至冰點，她更揚言不想見到新女婿，更傳出上演「以死相逼」的劇碼，對此，她駁斥報導過於誇張之外，也強調雖然已經氣消，但仍沒打算跟新女婿具俊曄見面。

大S無預警宣布跟具俊曄再婚，讓不知道的S媽氣炸，母女關係降至冰點，更氣到在臉書發文嗆聲「不要來搶她的女兒」，對於傳出大S計畫賣掉名下約2億元房產，決定未來到韓國置產，更讓她

私下多次為此事發飆，不過小S昨（15日）受訪時透露媽媽已經和兩個姊姊約吃飯，應該就是OK了，也強調身為媽媽畢竟是愛女兒的，不可能會冷戰多久。

對於傳出和大S吵架脫口說出「妳是不是要逼死我」，更上演「以死相逼」的戲碼，根據《三立新聞》報導，S媽駁斥此報導內容，認為根本誇張到極點，但透露被醫生警告情緒過於激動可能會得高血壓，如今也已經慢慢氣消，至於被問到是否做好心理準備跟新女婿見面？她表示不想管那麼多，去了反而變得礙眼，但強調祝女兒幸福是一定要的，短短一句話足已見得仍舊相當關心女兒。

S媽強調最氣的就是管不動大S，但如果氣不消恐怕會得高血壓，若因此將身體弄壞，三個女兒就沒有媽媽了，至於目前的生活除了顧好自己的身體之外，就是過著含飴弄孫的生活，這樣就心滿意足了。