戰爭、升息及油價呈現波動，投資人要如何因應？貝萊德說，在實質債券殖利率為負的通膨背景下，更偏好已開發市場股票的表現。不過能源價格飆升將衝擊企業獲利，歐洲本地的企業影響尤為嚴重。

貝萊德表示，俄烏戰爭對經濟成長帶來不小的打擊，同時也大幅降低各國央行突然採取緊縮政策的可能性。在短期內，戰事對能源供應的影響是左右未來市場避險情緒的關鍵，考量通膨走勢存在多種不確定性，不排除未來央行有可能大幅升息。飆漲的能源價格正影響全球經濟的復甦步調，全球景氣未來仍存在停滯性通膨的可能性。先前經濟成長動能強勢，尚未出現過停滯性通膨的狀況。

由於各國將啟動升息循環，貝萊德說，因政府債逐漸喪失它本來對投資組合帶來多元分散的好處，加上投資人要求在高通膨環境和高債務水準下要求更高的報酬補償，持續維持減碼政府債券的態度。在債券部分，更看好短天期債券與通膨連結性債券帶來的投資機會。

貝萊德也表示，能源價格飆漲將對全球經濟帶來相當大的衝擊，歐洲更將面臨巨大的停滯性通膨挑戰。目前市場不僅下調經濟成長預測，也同時上調通對未來膨走勢的預期。個別市場方面，歐洲央行的成長預測明顯低估地緣政治與通膨的衝擊對經濟成長帶來影響，美國市場則表現得相對穩健抗跌。