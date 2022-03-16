央行升息將使房貸族的利息負擔增加，在16日成為財委會上朝野立委質詢的焦點，包括民進黨籍立委郭國文、國民黨籍立委李貴敏都關注財政部會否調整專為年輕人首購族打造的「青年安心成家優惠房貸專案」，來為小資族減壓？對此財長蘇建榮在會中明確回應，青安房貸利率將進滾動式檢討，估計將有超過31萬房貸戶受惠。

而郭國文也在財委會上提案，並由黨籍立委沈發惠、鍾佳濱連署，不只青安貸款，包括紓困貸款、就學貸款等，建議財政部旗下公股行庫，若央行宣布升息的話：「能暫緩提高利率」，為民眾減壓之外，也避免民眾付不出息、降低銀行呆帳風險。

財長已在財委會上明確表示，青安貸款會進行滾動式檢討；對此公股金融圈人士指出，由於央行升息，青安貸款等政策貸款專案的基準利率勢必會提高，倘若要維持現有的總利率水準不變，只能透過減少加碼幅度來處理，倘若財政部要維持青安等政策貸款方案的利率不變，應會透過減少加碼幅度來進行。