因俄烏戰爭、國際油價飆漲影響，經濟部下周將召開電價費率審議委員會，4月電價恐上漲3％。立委16日表示，盼在電價漲價前可以提前預告，讓民眾有準備，更有立委呼籲緩漲，避免影響物價持續上揚。

交委會16日邀請交通部、經濟部就「國際油氣飆漲，政府因應措施穩定民生」一事報告。台電發言人張庭抒表示，電價有電價審議會，台電會把燃料成本、營運成本等報請審議會，決定未來電價。立委洪孟楷表示，距離4月1日調漲僅剩2周，希望一周內召開電價審議委員會、提前預告，讓民眾至少有一周的緩衝期。經濟部次長林全能回應，會朝此方向努力，能源局正準備中。

中油發言人張瑞宗則指出，在亞鄰、平穩2措施下，加上降貨物稅，汽、柴油每公升各吸收7.2元及8.2元；目前布蘭特原油跌到百元以下，跟8日高點相較下降20％，目前油價持平，下周是否漲價，還有3天需要觀察。立委許智傑則呼籲，電價緩漲，戰爭結束後油價應會回跌，但屆時已經上漲的物價恐無法回頭，希望經濟部可以思考，不要貿然漲價造成民眾負擔。