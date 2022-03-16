汽車飾件生產廠廣華-KY（1338）公告，東莞廠接獲當地政府通知，轄區內所有非重點企業從3月16日至3月21日一律停工停產，重點企業實行封閉式管理，在嚴格落實各項防疫措施的前提下，維持基本生產。廣華東莞廠為當地重點企業，配合當地政府防疫措施，嚴格落實各項防疫措施，實行封閉式管理，維持基本生產。

廣華表示，將持續配合東莞當地政府核酸篩檢，持續關注當地疫情，採取必要應變措施以確保員工安全與健康與公司運作。廣華強調，東莞廠目前仍持續生產及供貨，對公司財務或業務暫無重大影響。