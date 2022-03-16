火爆動作片《終極包圍戰》由《狙擊封鎖線》、《終極警探4.0》製片打造，《終極警探》布魯斯威利（Bruce Willis）、影集版《末日列車》提摩西墨菲（Patrick Muldoon）主演。布魯斯威利這次飾演一名鄉下小鎮的警長，3名歹徒為了搜尋1名失蹤的女子布莉琪貝克，闖入鎮上名醫濟慈醫生的家將他綁架，鎮長（提摩西墨菲 飾）要求警長盡快處理這個狀況，但是他到達現場後，卻發現事情沒有想像中單純。

該片的故事背景設定在美國南方的喬治亞州，電影也在那裡實地取景。導演愛德華德雷克（Edward Drake）表示：「（大家對）南方有很多不好的刻板印象，但是文化是很微妙的東西。」他希望能夠透過這部片替南方平反。另外，《終極包圍戰》是2020年9月開拍，當時正值美國疫情的最高峰，但是在劇組人員的通力合作下，沒有任何人染病。愛德華德雷克說：「我為這部電影感到非常自豪。」

繼《終極異噬界》和《終極狩獵團》後，該片是愛德華德雷克第3次和布魯斯威利合作，但他依舊對這位動作天王讚譽有佳，他說：「每次我有幸跟布魯斯威利合作總是令人難忘，他在片場的時候非常落落大方，總是會找時間跟工作人員聊天。看到布魯斯威利藉著說笑話或分享拍攝《終極警探》和《黑色追緝令》時的趣事來取悅他人，這樣的場面你永遠不會忘記，跟這個人合作很愉快。」

《終極包圍戰》是部描述警察跟綁匪對峙的動作片，然而，愛德華德雷克受訪時透露，這部電影原本是部超自然恐怖片。他說：「接下來有點爆雷，布莉琪貝克其實一直都在那裡濟慈醫生家的地底下，這會是一個大逆轉，希望有一天能夠把這個劇本拍出來。」

美國新銳女星安娜辛德曼（Anna Hindman）飾演其中一名歹徒，展現出巾幗不讓鬚眉的戰鬥能力。她坦言，剛開始知道要跟布魯斯威利和提摩西墨菲這樣的前輩對戲時有點害怕，「但是當我在片場遇到他們的時候，我感到非常放鬆，布魯斯威利很腳踏實地、友善，身為演員能跟他合作真的很酷。」她也很欣賞提摩西墨菲：「他是個很好的人，但是卻要在大銀幕上扮演冷酷的壞蛋。」電影4月8日上映。