國發會主委龔明鑫今（16）日在立法院表示，有關2050年淨零碳排路徑圖的規劃，本周將會和工商團體、關心此一議題的團體溝通確認後，於3月底很完整的公布能源配比、配套措施、技術及法規的方向。

立法院經濟委員會邀國發會進行業務報告，會中多位委員關切即將於月底公布的2050年淨零碳排路徑圖，立委陳亭妃詢問3月底政府公布的是大概的方向，還是很完整的規劃，龔明鑫表示：「屆時會很完整的公布。」

龔明鑫表示，3月底除了會就2050淨零目標提能源配比，也會就綠能未來可做的努力，如何加速投入氫能和碳捕捉相關技術開發，協助製造業轉型，以及2026年歐盟實施碳邊境調整機制（CBAM）如何幫企業的忙等議題，對外做完整的說明。

立委謝衣鳳、邱議瑩也援引國際能源總署（IEA）資料指出國際上預計2030年全球新售電動車比例將達60％，詢問未來我國的目標如何？龔明鑫表示，我國的目標未必會和IEA完全一樣，我們要讓我國業者有發展的空間，這也會在3月底公布淨零碳排路徑圖時一起公布。