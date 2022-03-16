台股今（16日）早盤一度大漲超過150點，但賣壓隨即出籠，漲幅逐漸收斂，午盤翻黑並一路向下跌逾百點，尾盤再有低接買盤進場，終場加權指數小漲14.77點，以16940.83點作收。台積電收漲3元至558元，順利完成填息，長榮盤中一度跌停，最終收在143元，暴跌逾9%，萬海也慘摔超過6%，以161.5元作收，陽明跌逾2%，收在127元。

昨（15日）宣布減資6成的長榮開盤雖上漲2%，但無法繼續上攻，翻黑後下挫甚至一度跌停，萬海也因為配發現金股利不如預期，午盤後險些跌停，陽明也受到拖累一度重挫超過5%。

長榮大動作宣布減資6成，將退還股東每股6元，加上配發現金股利18元，合計每股將配發24元，待5月股東會決議後，預計第三季底完成相關作業，若以昨天收盤價158元為計算基準，長榮減資後重新掛牌參考價為395元。

此外，今也傳出董事會昨天通過比去年加發10倍員工酬勞，以2020年員工人數2017人計算，平均一個人拿到將近65萬元，以月薪6萬5000元估計，相當一名員工約平均再拿10個月的年中獎金。

航運三雄都已公布今年的股利政策，萬海擬配息12元，包含現金股利 10.5元、股票股利1.5元，配發率 28.33%，殖利率落在6%左右；陽明配發20元的現金股利，配發率約41％，殖利率約15%。