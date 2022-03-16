台灣的全民健保制度享譽國際，長住在台灣的日本網紅「歐吉桑」表示，近日因頭暈問題，到診所看眼科及耳鼻喉科，掛號費為400元，若同樣的病症在日本可能會花超過2000元，且許多人就算身體有病痛，也不敢隨意請假，只能不斷忍耐，令他忍不住大讚，「住在台灣真的很幸福」。

歐吉桑昨（15）日於個人臉書粉專指出，最近開始出現頭暈問題，他去診所看眼科及耳鼻喉科，總計花費400元掛號費，若是在日本看診，總費用會超過台幣2000元，「每次在台灣看完醫生後，真心覺得住在台灣真的很幸福」。

歐吉桑說，看診的費用高低是其次，重點是日本上班族就算身體有病痛，只能不斷地忍耐，因為下班時間太晚，醫療院所都已打烊休息，再加上大家都很擔心請病假會影響工作考核，導致沒有機會看醫生。

歐吉桑認為，台灣各方面的資源都非常充足，不僅有舒適的天氣、好吃的食物和人之間美好的緣分，日本上班族賣命工作太辛苦，應該要離開日本到台灣重新開始新生活會比較幸福，感嘆為了錢犧牲健康很不值得的。

貼文引發許多台灣人留言，「台灣什麼都好，就是薪水太低」、「日本人好像真的會為了工作不要健康」、「日本、台灣各有優缺點啦！沒有絕對」、「日本人請假看醫生都不敢，好辛苦啊」、「台灣醫療資源豐富，然後我們台灣人卻超愛去日本扛藥回來吃」。