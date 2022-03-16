大陸新聞16日報導，大陸最嚴重的新冠肺炎疫情爆發之際，一直處於嚴格病例管理、密接追蹤的中國防疫政策也進行了兩年來的首次調整。中國國家衛健委醫政管理局15日發布《關於印發新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》（《第九版》），此版修訂，是基於研究Delta、Omicron等變異毒株傳播特點和病例特徵，深入分析相關研究成果的基礎上進行修訂，其修訂內容主要包括：對病例實施分類收治，調整出院時新冠核酸檢測標準等。

大陸媒體第一財經報導，這兩項改變，不僅能夠緩解醫療資源的緊張，也減少了管控時間和管控資源，進一步緩解城市防控壓力。

由於Omicron變異毒株患者以無症狀感染者和輕型病例為主，大多不需要過多治療，全部收治到定點醫院會占用大量醫療資源，因此，《第九版》提出，對病例實施分類收治。其中，輕型病例實行集中隔離管理，相關集中隔離場所不能同時隔離入境人員、密切接觸者等人群。隔離管理期間應做好對症治療和病情監測，如病情加重，應轉至定點醫院治療。

普通型、重型、危重型病例和有重型高危因素的病例應在定點醫院集中治療，其中重型、危重型病例應當盡早收入ICU治療，有高危因素且有重症傾向的患者也宜收入ICU治療。

與此同時，《第九版》規定，解除隔離管理及出院標準中，當Ct值大於35時，不算作核酸陽性。之前，Ct值在0~40之間都算陽性。

中國國內有關研究顯示，處於恢復期的感染者在核酸Ct值≥35時，樣本中未能分離出病毒，密切接觸者未發現被感染的情況。

中科院深理工大學(籌)講席教授、流行病學與生物資訊系主任唐金陵一直擔憂「隔離不足」或成為一個城市Omicron疫情失控的原因。當隔離需求大於隔離能力上限時，疫情失控的「扳機」就摳動了。

唐金陵認為，城市的集中隔離能力明顯存在上限，這個上限就是這個城市所有可用來集中隔離傳染源（感染＋密接）的房間總數。當這個總數超過現有隔離房間總數時，多出的感染者和密接者將不能被集中隔離，從而不得不把他們留在家裡或社會上。「不能嚴格、集中、有效地控制傳染源的活動時，離失控就不遠了。」

此外，《第九版》還將「出院後繼續進行14天隔離管理和健康狀況監測」修改為「解除隔離管理或出院後繼續進行7天居家健康監測」。