根據英國首相府唐寧街10號發布的聲明，首相強生（Boris Johnson）明天將與阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯領袖討論加強對俄羅斯外交與經濟施壓一事。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，強生一天之內接連訪問阿布達比（Abu Dhabi）和利雅德（Riyadh），是英國確保國際社會針對俄羅斯入侵烏克蘭採取一致行動的一環。

首相府聲明指出，領袖們預料將討論「改善能源安全、降低能源與糧食價格波動的方法」。

強生預定先在阿聯會見王儲穆罕默德（Crown Prince Mohammed bin Zayed），再前往利雅德拜會沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）。

法新社報導指出，強生表示，俄羅斯入侵烏克蘭之後，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國在控制全球原油市場上扮演關鍵角色。

強生此行爭議點在於，沙國本月12日剛大規模處決81人，引發人權團體撻伐；而王儲穆罕默德．沙爾曼更被控幕後主導華盛頓郵報記者、利雅德異議人士哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年在沙國駐伊斯坦堡領事館遭到謀殺一案。

強生的發言人堅稱，首相將提起人權和大規模處決的議題，也將要求王儲譴責俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）揮軍入侵烏克蘭。

針對俄軍入侵烏國，沙烏地和阿聯目前都避採反俄立場。

英國和美國一樣，同樣計劃在年底前分階段淘汰俄國原油進口，用以懲罰俄國入侵烏克蘭，而這波制裁行動也鎖定俄國企業和億萬富豪。

俄國石油占英國總需求量的8%，比歐洲大陸要來得低。歐洲大陸也因此較不願意完全切斷俄國石油供給。