今天廠商人員捕到1隻布滿傷痕、已死亡的大頭鰱魚。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

雖然今天人員只撈到1隻，不過已確定景觀湖中有魚虎存在。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

魚虎有「生態殺手」之稱，近年肆虐台灣水庫、湖泊等水域，危及水中其他魚種生存，而位於台南、素有「新營之肺」之稱的南瀛綠都心公園，園內的景觀湖中，日前也被民眾發現有魚虎出沒，台南市政府獲報即派廠商前往捕撈，捕撈人員16日經2個多小時搜尋，除了捕到1隻魚虎，還有1隻布滿傷痕、已死亡的大頭鰱魚。

上周有網友在臉書社團po文，清晨在南瀛綠都心公園散步，赫見水池中出現很多魚虎，最大長度近40、50公分；此貼文一出引來大批網友留言討論，還有人建議應開放釣魚。

魚虎不僅繁殖力非常好，求生適應能力也相當好，且毫不忌口，原生魚種幼苗，草魚、吳郭魚等魚種通通吃，為維護南瀛綠都心景觀湖生態，南市府工務局獲悉後，立馬派遣契約廠商執行捕撈。

雖然今天人員只撈到1隻，不過已確定景觀湖中有魚虎存在，當地的南紙里長王信雄得知後，主動表示可協助組織義工釣客團隊，協助市府維護公園生態，防堵魚虎繼續入侵。